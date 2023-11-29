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У Куп'янському районі евакуювали останні дві сім'ї з дітьми

Людей шукали майже тиждень.

У Куп'янському районі евакуювали останні дві сім'ї з дітьми

Поліція завершила евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району Харківщини, який перебуває під постійними ворожими обстрілами. Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень.  Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі", — написав він.

Як встановила Нацполіція, ще одна сім'я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області самостійно.

Усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом з батьками вивезено 299 дітей.

Нагадаємо, за інформацією поліції, з Куп'янського району вивезено всіх дітей. З початку листопада по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей. Зазначимо, що росіяни знову намагаються захопити Куп'янськ, що був звільнений восени 2022. Це місто важливе для ворога через логістику. 

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