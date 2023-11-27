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На Куп'янському напрямку до штурмів причетні колишні "вагнерівці" та підрозділи ув'язнених, – Сирський

Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки Харківської області.

На Куп'янському напрямку до штурмів причетні колишні "вагнерівці" та підрозділи ув'язнених, – Сирський
Фото: Центр наспротиву

Ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". На Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій РФ використовує підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених – "шторм", "шторм z", "шторм v". 

Також до штурмів причетні колишні найманці "групи Вагнера". Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram

"Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають", – сказав він.

Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні", – додав Сирський.

За його словами, від початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад 2000 артилерійських систем та мінометів різного калібру.

Нагадаємо, ворог не покидає спроб повторно захопити Куп'янськ. Місто було звільнено від росіян у вересні 2022. Куп'янськ важливий для росіян через логістику, і з літа 2023 вони намагаються знову окупувати його. 

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