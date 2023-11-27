На Херсонському напрямку РФ зосереджена в основному на веденні оборони та витісненні армії України

Також росіяни удосконалюють там мінно-вибухові загородження та логістику.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступальні дії південніше Бахмута. Росіяни вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки, Іванівського, східніше Північного і Південного Донецької області, де захисники відбили близько 50 атак.

Водночас на Авдіївському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки, де протягом тижня відбулося понад 150 атак на позиції наших військ східніше і південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. На Куп'янському ворог продовжує наступальні дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Новоселівського Луганської області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На цьому напрямку наші воїни протягом тижня відбили понад 40 атак противника, завдавши йому чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєнні", – сказав він.

На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, але безуспішно.

На Мар'їнському напрямку ворог не полишає спроб захопити Мар'їнку, продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Побєда, Георгіївка, Новомихайлівка, де Сили оборони відбили понад 85 атак протягом тижня.

На Шахтарському протягом тижня ворог безуспішно провів сім атак в районах південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог протягом тижня майже 20 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного, успіху не мав. Також окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Кам'янського, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні оборони, витісненні захисників із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Також вони удосконалюють мінно-вибухові загородження і шляхи логістичного забезпечення. Водночас ворог подовжує завдавати авіаудари та здійснює артилерійські обстріли по військах і населених пунктах Херсонської і Миколаївської областей.

Нагадаємо, у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.