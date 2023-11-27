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Понад 2000 населених пунктів у 16 областях знеструмлені внаслідок негоди, замети сягають до двох метрів

Рух ускладнено в Черкаській, Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Понад 2000 населених пунктів у 16 областях знеструмлені внаслідок негоди, замети сягають до двох метрів
Одеська область

Унаслідок негоди в Україні на 14 дорогах перекрито рух авто, а в 16 областях є знеструмлені населені пункти.

В Одеській області найскладніша ситуація – на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко в Telegram.

"Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей", – повідомив він. 

Відбуксували понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Допомогу надали 1624 людям, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися шестеро людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають двох метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

У Черкаській області поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву. 

У Кіровоградській поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксували 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

"Наслідки негоди: загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів", – йдеться у повідомленні. 

Клименко закликав водії уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють Пункти Незламності та пересувні пункти обігріву.

Учора вранці негода почала вирувати в Одеській і Миколаївській областях, а згодом поширилася на інші. Через сильний вітер та снігопади почалися перебої з енергопостачанням. 

У Києві оголосили штормове попередження, школи сьогодні навчаються дистанційно. 

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