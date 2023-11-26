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В Одеській області зі снігу звільнили п’ять “швидких”

Рух трасою Одеса - Рені заборонений до подолання наслідків негоди.

В Одеській області зі снігу звільнили п’ять “швидких”

В Одеській області ліквідовують наслідки негоди, рятувальники здійснили 59 виїздів. 

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

З заметів продовжують звільняти автомобілі. 

“Зі снігової пастки вилучено 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин “Швидкої допомоги””, − йдеться у повідомленні.

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Рух трасою М15 Одеса - Рені заборонений до подолання наслідків негоди.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того, для руху вантажівок наразі перекрито дві траси.

Раніше Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей − хуртовини, снігові замети й ожеледиця.

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