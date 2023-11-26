В Одеській області ліквідовують наслідки негоди, рятувальники здійснили 59 виїздів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

З заметів продовжують звільняти автомобілі.

“Зі снігової пастки вилучено 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин “Швидкої допомоги””, − йдеться у повідомленні.

Рух трасою М15 Одеса - Рені заборонений до подолання наслідків негоди.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того, для руху вантажівок наразі перекрито дві траси.

Раніше Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей − хуртовини, снігові замети й ожеледиця.