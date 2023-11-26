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На Закарпатті у засніжених горах прикордонники знайшли чоловіка, який хотів потрапити до Румунії

Його виявили за 3 кілометри від кордону без належного спорядження, у джинсах та кросівках. 

На Закарпатті у засніжених горах прикордонники знайшли чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

У Закарпатській області прикордонники з рятівниками знайшли у засніжених горах заблукалого українця, повідомили у Державній прикордонслужбі.

“На Закарпатті прикордонники від румунських колег дізналися, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, яка просить про допомогу”, − йдеться у повідомленні. 

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Після складної через погодні умови пошукової операції чоловіка виявили за 3 кілометри від кордону без належного спорядження, у джинсах та кросівках. 

“Спочатку громадянин не був задоволений появою українських правоохоронців, адже розраховував на порятунок від румунських, а тому й пояснювати мету свого перебування в горах відмовлявся”, − зазначили прикордонники. 

Він згодом зізнався, що мав намір потрапити до Румунії. Наразі чоловіка госпіталізовано, його стан задовільний. Прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно, причетних до організації незаконної подорожі українця.

У ДСНС повідомили, що рятували 40-річного мешканця Дніпра. На його пошуки вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення смт Ясіня та прикордонники відділу “Ділове” Мукачівського загону.

“Високий сніговий покрив, погана видимість та повалені дерева перешкоджали повноцінному використанню автомобільної техніки та пошукам. Але о 4 годині ранку чоловіка було знайдено та надано йому допомогу: рятувальники зігріли його гарячим чаєм й надали теплі речі”, − йдеться у повідомленні.

Далі його було доправлено до села Ділове Рахівського району, а звідти до лікарні.

Нагадаємо, вчора у Карпатах погіршилися погодні умови. За прогнозами синоптиків продовж 27 листопада на території України очікуються сильні снігопади, ожеледь, пориви вітру. Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці, а також не планувати поїздки на далекі відстані.

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