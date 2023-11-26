Через негоду, яка продовжує вирувати, знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

“Наші ремонтні бригади разом з колегами з обленерго вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам. В деяких населених пунктах це вже відбулось. Але через значний обсяг пошкоджень та низьку температуру це потребуватиме більше часу, ніж в теплу погоду”, − йдеться у повідомленні.

Через значний обсяг пошкоджень повітряних ліній електропередачі Укренерго та розподільчих мереж обленерго, обладнання, яке залишилось в роботі, отримало подвійне навантаження.

"Це може призвести до додаткових пошкоджень мереж вже з технічних причин. За даними синоптиків негода вируватиме на початку тижня в різних регіонах. Тому закликаємо споживати електроенергію ощадливо”, − заявили в Укренерго.

Фото: Укренерго

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області негода знеструмила частину регіону. Крім того, для руху вантажівок наразі перекрито дві траси.

Раніше Гідрометцентр попередив про сильні снігопади в неділю у деяких областях України. У низці областей − хуртовини, снігові замети й ожеледиця.