«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

У понеділок школи Київщини працюватимуть дистанційно

На завтра прогнозують сильні снігопади.

У понеділок школи Київщини працюватимуть дистанційно
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 27 листопада, школи Київської області працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть як зазвичай.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.  

Зазначається, що такі рішення були ухвалені на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра через негоду в Одеській області всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies