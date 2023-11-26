У понеділок школи Київщини працюватимуть дистанційно

У понеділок, 27 листопада, школи Київської області працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть як зазвичай.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Зазначається, що такі рішення були ухвалені на оперативному засіданні комісії ТЕБ та НС.

За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

"Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра через негоду в Одеській області всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.