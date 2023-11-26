УП: удар безпілотниками по РФ підготувала українська розвідка у відповідь на ворожу атаку на Київ

По військових об’єктах в Росії було випущено 35 дронів.

Масований удар українськими безпілотниками по російських областях у ніч на 26 листопада був підготовлений українською розвідкою у відповідь на безпрецедентну атаку "Шахедів" на Київ напередодні.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерело у розвідці.

За інформацією джерела, атака почалася сьогодні о 3:30 та завершилася о 9:20. По об’єктах Москви, Московської області, Тули та Смоленська було випущено 35 дронів. Це військові об’єкти або об’єкти, що стосуються військового виробництва.

"Дії суто симетричні і як знак, що РФ варто задуматися про наслідки", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу "Shahed". Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 74 з 75 ворожих безпілотників. Крім того, на Дніпропетровщині була ліквідована керована авіаційна ракета Х-59.