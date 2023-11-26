Росія постачатиме безкоштовне зерно в Африку, щоб зміцнити вплив на континенті, – Bloomberg

Вже найближчим часом до Африки почнуть надходити російські партії безкоштовного зерна, щоб надати нового поштовху спробам Кремля зміцнити свій вплив на континенті, – пише Bloomberg.

Путін на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі в липні пообіцяв безкоштовно відправити зерно шести африканським країнам, які мають міцні зв’язки з Москвою. Цей крок послідував за критикою, що війна Росії в Україні та її вихід з угоди, яка сприяла експорту українського зерна через Чорне море, підштовхнули світові ціни на продовольство та добрива.

За інормацією видання, загальний обсяг поставок складе 200 000 тонн до кінця року. Першими безкоштовне зерно отримають Сомалі та Буркіна-Фасо. Також Зімбабве, Малі, Еритрея та Центральноафриканська Республіка мають отримати від 25 000 до 50 000 тонн зерна кожна.

У Bloomberg зазначають, що прагнення Росії зміцнити зв'язки з африканськими країнами шляхом розширення торгівлі та направлення найманців ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів слідує за спробами США та їхніх союзників ізолювати її у відповідь на вторгнення в Україну.

Проте Африка надалі залишається незначним гравцем, адже обсяг її двосторонньої торгівлі з континентом у 2022 році становив лише 18 млрд доларів, що лише трохи менше за 282 млрд доларів Китаю.

Водночас дослідження, представлені на конференції в Кейптауні, організованій фондом колишнього президента ПАР Табо Мбекі, намагалися розвіяти думку про те, що Москва несе головну відповідальність за зростання цін на продукти харчування. Згідно з дослідженням, яке було підтримано фондом, заснованим російським мільярдером Андрієм Мельниченком, прямі чи непрямі санкції, накладені на Росію та її союзника Білорусію, скоротили світові поставки добрив і аміаку на 40,8 мільйона тонн до квітня 2023 року.

Хоча російські добрива не потрапили під міжнародні санкції, штрафи, накладені на власників компаній, що їх виробляють, а також обмеження з боку банківської та логістичної галузей призвели до падіння експорту минулого року. Згодом вони відновилися, що призвело до зниження цін.

Аналіз впливу чорноморської зернової угоди показав, що вона допомогла прогодувати близько 95 млн осіб, але не забезпечила безперешкодного надходження добрив із Росії на світові ринки.

У виданні підкреслили, що мільярдер Мельниченко, який має подвійне громадянство Росії та Об’єднаних Арабських Еміратів, потрапив під санкції Європейського Союзу та США після вторгнення в Україну. Наприкінці минулого року відвідав Південну Африку, щоб лобіювати політиків, щоб вони підтримали його прохання до ЄС вирішити проблеми з постачанням добрив.

Нагадаємо, Росія й надалі продовжує вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій України. Так, з порту тимчасово окупованого Бердянська вийшла чергова баржа з українським зерном.