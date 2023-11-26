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МЗС Латвії готове долучитися до переговорів щодо розблокування українсько-польського кордону

Латвія закликала Польщу вирішити ситуацію із блокадами кордону.

МЗС Латвії готове долучитися до переговорів щодо розблокування українсько-польського кордону
Фото: Кріш’яніс Каріньш у соцмережі Х

Міністр закордонних справ Латвії закликав Варшаву вирішити ситуацію з блокадами на польсько-українському кордоні та пропонує своє сприяння у цьому питанні. Про це повідомляє МЗС Латвії.

Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Обидва міністри також обговорили майбутнє рішення Європейської Ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Глава МЗС Латвії заявив про тверду підтримку Латвією України, зазначивши, що Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

Нагадаємо, понад 11 тисяч українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею по обидва боки. Найбільша черга на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" 2500 вантажівок.

Польські автоперевізники блокують чотири пункти пропуску — "Медика-Шегині", "Дорогуск-Ягодин", "Хребенне-Рава-Руська" та "Корчова-Краківець". 

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