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Нижня палата парламенту Бразилії може визнати Голодомор геноцидом українського народу

28 держав уже визнали Голодомор геноцидом українців.

Нижня палата парламенту Бразилії може визнати Голодомор геноцидом українського народу
Фото: halubh.com

Напередодні 90-х роковин Голодомору комісія з питань культури нижньої палати парламенту Бразилії схвалила проєкт закону про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомила дружина посла України у Бразилії Андрія Мельник Світлана Мельник.

За її словами, просуває законопроєкт депутат від республіканців, професор Пауло Фернандес. 

"Перед самим голосуванням в комісії посол (України - Ред.) направив усім її членам лист-звернення з проханням підтримати цей вікопомний проєкт закону. У результаті вдалося отримати позитивне рішення Комісії, лише троє депутатів проголосували проти", - повідомила Мельник на своїй фейсбук-сторінці.

Тепер документ має пройти засідання комісії з питань юстиції, а потім - голосування в сесійній залі. 

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Нагадаємо, торік відповідний законопроєкт підтримав Федеральний сенат Бразилії.

За даними посольства України у Бразилії, 28 держав визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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