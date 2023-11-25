​Естонська розвідка: Росії, ймовірно, не вдасться відкинути українські підрозділи за Дніпро

"Якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", - заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії.

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг вважає, що окупаційним військам РФ не вдасться відкинути українські підрозділи за Дніпро, передає ERR.

"Наразі я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", - сказав Антс Ківісельг.

На південній ділянці фронту українські Збройні Сили змогли утримати позиції на нових територіях, зокрема, на східному березі Дніпра.

Двома основними цілями Сил оборони у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра та витіснення російських окупантів на південь. Це дозволять врятувати Херсон від постійних ворожих обстрілів.

Естонська розвідка зазначає, що загальна інтенсивність бойових дій знизилася через зміну погоди за винятком Авдіївки - тут кількість атак з боку РФ зросла.

Нагадаємо, зранку 25 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни за добу відбили 30 атак ворога.

Тим часом британська розвідка повідомила, що через логістичні проблеми чорноморського флоту РФ у Новоросійську Росія втратила змогу бити по Україні крилатими ракетами типу "Калібр".