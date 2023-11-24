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Естонія продовжує встановлювати додаткові загородження на мосту в Нарві

Так Естонія готується до можливого закриття кордону з Росією. 

Естонія продовжує встановлювати додаткові загородження на мосту в Нарві
Фото: ERR

На прикордонному пункті на Нарвському мосту в Естонії встановлюють додаткові загородження.

Про це повідомляє ERR.

Таким чином Естонія готується до можливого закриття кордону з Російською Федерацією

Зазначається, що перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ввечері 16 листопада. Перед тим на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути до країни через нарвський прикордонний перехід.

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Вчора Ідаська префектура Департаменту поліції та прикордонної охорони повідомила, що через загострення міграційної ситуації прикордонний пункт у Нарві може бути закритий. Влада не рекомендувала громадянам їздити до Російської Федерації, оскільки може бути складно повернутися до Естонії.

"Ми готуємося до закриття прикордонного пункту. Минулого тижня ми встановили там загородження, а найближчими днями ще більше посилимо захист нарвських прикордонних переходів. Ми закриємо для руху дві смуги, це поки не перешкоджатиме руху автомобілів. А на закритому нині пішохідному прикордонному пункті “Нарва-2" зміцнимо огородження на мосту, щоб не можна було його використати для незаконного перетину кордону", - повідомила Ідаська префектура.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс звинуватив Росію в участі в "операції гібридного нападу" на Естонію за допомогою мігрантів, яких РФ доставляє на прикордонний перехід поблизу Нарви. За словами міністра, метою таких дій є підрив безпеки та збурення населення балтійської держави.

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