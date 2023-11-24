В перший день перемир'я в Газі розвантажили 137 вантажівок з гуманітарною допомогою, - ООН

Крім того, було евакуйовано 21 пацієнта в критичному стані.

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що 137 вантажівок з гуманітарними вантажами були розвантажені в Газі в перший день паузи в боях. Цей конвой став найбільшим, що прибув до Сектора Гази від 7 жовтня.

Про це поідомляє CNN.

“Під час гуманітарної паузи, яка тривала сьогодні вранці, ООН змогла збільшити доставку гуманітарної допомоги в Газу та через територію Гази”, - розповіли в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Сьогодні 129 тис. літрів пального і чотири вантажівки газу були доставлені в Газу.

Крім того, 21 пацієнта в критичному стані було евакуйовано в ході масштабної медичної операції з півночі Гази. Наразі невідомо, куди евакуювали цих пацієнтів.

Нагадаємо, днями уряд Ізраїлю повідомив про угоду щодо звільнення 50 заручників, утримуваних терористами ХАМАС у Газі. Йдеться про жінок і дітей, яких мають випустити протягом чотирьох днів. Весь цей час повинно діяти припинення вогню.