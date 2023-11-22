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Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. З Гази випустять 50 заручників

Є дані, що може бути звільнено ще 30 заручників і що пауза в боях може бути продовжена "на день для кожної групи з 10 додаткових ізраїльських заручників".

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. З Гази випустять 50 заручників
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю повідомив про угоду щодо звільнення 50 заручників, утримуваних терористами ХАМАС у Газі. Йдеться про жінок і дітей, яких мають випустити протягом чотирьох днів. Весь цей час повинно діяти припинення вогню, пише The Guardian.

На день терористи відпускатимуть по 12-13 заручників. Звільнення кожних наступних десяти заручників призведе до ще одного дня паузи.

"Уряд Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю та служби безпеки продовжуватимуть війну, щоб повернути додому всіх заручників, завершити ліквідацію ХАМАС і забезпечити відсутність нової загрози Державі Ізраїль з боку Гази", – йдеться у повідомленні уряду. 

The Times of Israel також повідомляє, що може бути звільнено ще 30 заручників і що пауза в боях може бути продовжена "на день для кожної групи з 10 додаткових ізраїльських заручників".

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що в разі схвалення угоди перші звільнення заручників очікується в четвер.

Нагадаємо, що терористи ХАМАС захопили в заручники близько 240 ізраїльтян у перший день нападу 7 жовтня. Відомо принаймні про декілька заручників, які були вбиті.

Учора CNN із посиланням на джерела писали, що заручниками, яких буде звільнено з Гази на першому етапі потенційної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, будуть ізраїльські громадяни та особи з подвійним громадянством. Переговори між Ізраїлем і ХАМАС проходили за посередництва США.

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