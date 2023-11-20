Наступного тижня президент Німеччини відвідає Ізраїль

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наступного тижня відвідає Ізраїль.
Про це повідомляє CNN з посиланням на офіс президента.
Штайнмаєр має відвідати Ізраїль 26 і 27 листопада, щоб провести “політичні переговори” зі своїм ізраїльським колегою Іцхааком Герцогом.
Під час візиту Штайнмаєр планує провести зустрічі на півдні Ізраїлю та східному Єрусалимі.
Після цього президент Німеччини відвідає Оман і Катар.
Нагадаємо, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня.