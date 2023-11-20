Наступного тижня президент Німеччини відвідає Ізраїль

Після цього Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Оман і Катар.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наступного тижня відвідає Ізраїль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіс президента.

Штайнмаєр має відвідати Ізраїль 26 і 27 листопада, щоб провести “політичні переговори” зі своїм ізраїльським колегою Іцхааком Герцогом.

Під час візиту Штайнмаєр планує провести зустрічі на півдні Ізраїлю та східному Єрусалимі.

Після цього президент Німеччини відвідає Оман і Катар.

Нагадаємо, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня.