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Наступного тижня президент Німеччини відвідає Ізраїль

Після цього Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Оман і Катар.

Наступного тижня президент Німеччини відвідає Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наступного тижня відвідає Ізраїль. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на офіс президента.

Штайнмаєр має відвідати Ізраїль 26 і 27 листопада, щоб провести “політичні переговори” зі своїм ізраїльським колегою Іцхааком Герцогом.

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Під час візиту Штайнмаєр планує провести зустрічі на півдні Ізраїлю та східному Єрусалимі.

Після цього президент Німеччини відвідає Оман і Катар.

Нагадаємо, переговорники США, Ізраїлю та ХАМАС наближаються до угоди про звільнення деяких заручників, яких терористи захопили 7 жовтня.

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