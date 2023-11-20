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Японія надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування

Уряд Японії щомісяця передає технічне обладнання, автомобільну техніку та обладнання для розмінування.

Японія надала Україні 40 автомобілів та обладнання для розмінування
Фото: EPA/UPG

Уряд Японії передав МВС України 40 автомобілів та обладнання для розмінування. Країна-союзник щомісяця надає допомгу для України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час церемонії передання міжнародної технічної допомоги в Києві, – пише "Інтерфакс.Україна".

"Практично щомісяця уряд Японії передає нам технічне обладнання, автомобільну техніку, машини розмінування для якнайшвидшого очищення наших територій і водойм", – сказав Клименко.

До кінця наступного року Україна планує підготувати 5 тис. саперів і піротехніківтож сьогодні ці 40 автомобілів і відповідне обладнання забезпечить швидкість розмінування українських територій.

Відомо, що у понеділок японська делегація передала 40 автомобілів, 50 металодетекторів, 150 контейнерів, рідину для вогнегасіння.

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.

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