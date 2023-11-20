​Посли G7 повідомили Стефанчуку, що лиш один законопроєкт про САП відповідає вимогам, але й він потребує правок

Дипломати висловилися за підтримку документа від глави уряду Дениса Шмигаля.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав лист від послів "Групи семи" щодо законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє "Європейська правда", у листі посли зазначили, що лиш один із зареєстрованих у Раді документів відповідає міжнародним вимогам.

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував законопроєкт №10060. Крім того, існують два законопроєкти-"конкуренти", зареєстровані різними групами членів парламенту (№10060-1 та № 10060-2).

Посли вважають, що законопроєкт Шмигаля удосконалює процедури відбору керівника САП та ключових посадових осіб органу, а також посилює спроможність прокуратури регулювати свою організаційну діяльність шляхом виділення в окрему юридичну особу. Серед "плюсів" - збільшення штату та посадових окладів,; призначення незалежного комітету з відбору з міжнародних представників, запобігання витоку інформації шляхом повного підпорядкування непрокурорського персоналу голові САП.

"Ми вважаємо, що законопроєкт №10060 відповідає законодавчому наміру зміцнити інституційну автономію САП, покращити її спроможність регулювати організаційну діяльність та встановити механізми дисципліни та відповідальності", – йдеться в листі.

Дипломати наголосили, що законопроєкт №10060 має найважливіші елементи для необхідної реформи, але й він потребує правок.

Серед них:

зберегти елементи реформи та інституційну незалежність, як зазначено в законопроєкті 10060;

надати САП процесуальну автономію шляхом внесення необхідних елементів до Кримінально-процесуального кодексу:

надати Антикорупційній прокуратурі право самостійно вчиняти відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб’єктів – депутатів, суддів, мерів; запровадити правові гарантії, які забезпечують дотримання та запобігають втручанню у виключні розслідувальні повноваження Національного антикорупційного бюро України/САП іншими правоохоронними органами; надати заступнику голови САП усі повноваження заступника Генерального прокурора/керівника САП у разі його відсутності; надати САП повноваження самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу;

створити відділ внутрішнього контролю в САП. Він має керувати незалежно від Генерального інспектора Офісу генерального прокурора та нести відповідальність за забезпечення доброчесності. Делегувати повноваження САП для адміністрування та виконання відповідних рішень і санкцій;

запровадити розумний термін для призначення Генпрокурором нового керівника САП після оголошення незалежною комісією результатів відбору;

скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україні ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною.

Також Єврокомісія у своєму звіті наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про прозорий конкурс на Директора Бюро економічної безпеки та працівників, перезавантаження та підзвітність органу.

Згодом Кабмін погодив євроінтеграційний законопроєкт про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб.