Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак

Літаки Військово-повітряних сил піднімалися по тривозі в повітря у понеділок через появу в повітряному просторі російського Іл-20М. Про це повідомляє Люфтваффе у соцмережі "Х".

"Наші сили швидкого реагування знову злетіли сьогодні з Лаге, щоб ідентифікувати російський COOT-A (ІЛ-20М), який прибув із Санкт-Петербурга в міжнародному повітряному просторі. Літак летів без сигналу і без зареєстрованого плану польоту", – повідомили у Люфтваффе.

Норвезькі винищувачі перехопили російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 та МіГ-31 біля повітряного простору НАТО.