Кремль анонсував виступ Путіна на саміті G20 – вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Кремль анонсував виступ президента РФ на саміті Group of 20, що пройде у онлайн-форматі. Про це повідомляє The Guardian. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Путін уникав участі в заходах, де представлені лідери Заходу.

Тепер він зібрався говорити про російський погляд на "глибоко нестабільну світову ситуацію". Віртуальний саміт G20 відбудеться в середу.

Країною, що його проведе, є Індія. Її МЗС висловлювало очікування, що захід сприятиме імплементацій різних рішень G20. На захід запрошували лідерів усіх країн-членів групи, а Росію звідти досі не виключили.

Офлайн-саміти, що відбулися торік в Індонезії, а цього року – на Балі, президент країни-агресора пропустив. Він не виступав навіть через відеозвернення.

Президент України Володимир Зеленський торік виступав на саміті в Індонезії по відео, а цього року Індія його не запросила. Україну на саміт не покликали, хоча він передбачає участь і тих держав, які не входять до G20. У МЗС країни це пояснили тим, що G20 займається зростанням та розвитком, а не вирішенням конфліктів, що, на погляд Індії, має відбуватися в Раді безпеки ООН.