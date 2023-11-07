В Індії стартували регіональні вибори, які стануть ключовим випробуванням для прем’єра Моді

Два з п’яти індійських штатів, які мають обрати у листопаді нові законодавчі збори, почали голосування у вівторок. Про це пише Reuters.

Це є серйозним випробуванням шансів прем’єр-міністра Нарендри Моді виграти третій термін на національних виборах, які мають відбутися у травні.

Моді та лідери головної опозиційної партії Конгресу на чолі з Рахулом Ганді об’їхали п’ять штатів, виступаючи на передвиборчих мітингах і обіцяючи грошову допомогу, скасування кредитів для сільськогосподарських підприємств, субсидії та страховки.

“Ганді наполегливо працював, щоб відродити Конгрес після його поразки на загальних виборах у 2019 році та допоміг сформувати альянс із 28 регіональних партій, щоб дати “Бхаратії Джанаті (Народній партії Індії)” – політичній силі Моді – жорсткішу відсіч у 2024 році”, − зазначає видання.

Опитування показують, що Моді залишається популярним після десятиліття при владі та, найімовірніше, виграє третій термін.

Новий опозиційний альянс під назвою Індійський національний інклюзивний альянс розвитку також не зміг посилитися до виборів у штаті цього місяця через місцеве суперництво, що дало партії Моді перевагу.

Понад 160 мільйонів людей (або приблизно одна шоста від загального електорату Індії) мають право голосу на регіональних виборах, які проводяться в чотири етапи до 30 листопада. Голоси в усіх п'яти штатах будуть підраховані 3 грудня, а результати очікуються в той же день.

Вибори в штатах Раджастхан, Мадх'я-Прадеш, Чхаттісгарх, Телангана та Мізорам є переважно змаганням Народної партії і Конгресу.

Нагадаємо, у вересні індійський парламент ухвалив законопроєкт, який гарантує жінкам третину місць у нижній палаті парламенту та асамблеях штатів.