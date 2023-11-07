Польські перевізники продовжують блокування доріг до пунктів пропуску. Офіційних вимог Україні не передавали, – Мінрозвитку

Польські перевізники блокують три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Станом на сьогодні офіційних вимог від них жоден представник української сторони не отримав.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій. Міністерство вважає, що блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності" – коридору для українського експорту, який через війну здійснюється переважно наземним шляхом.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи «Шлях»", – сказали в міністерстві.

Там додали, що відкриті до конструктивного діалогу за наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів.

Нагадаємо, що страйк польських перевізників почався вчора. Вони анонсували його раніше і мають дозвіл на проведення аж до січня. Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам. Посол України в Польщі Зварич назвав початок страйку болючим ударом у спину.

Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. У Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення.

Так званий транспортний безвіз між Україною та ЄС було затверджено торік, після початку повномасштабної війни. Угода діє до липня 2024. Польські перевізники вважають, що внаслідок дії угоди виникла надмірна конкуренція і вимагають повернути обов'язок отримувати дозволи на діяльність для українських транспортних фірм. Також перевізники Польщі хочуть, аби їм дозволили не ставати в електронну чергу на території України або надали окрему чергу для порожнього транспорту.