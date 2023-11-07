Розслідування Yle: майже всі великі виробники морозива в Фінляндії пов'язані із Росією

Майже всі фінські бренди морозива пов'язані із Росією. Йдеться про Penguin, Ingman та Fazer, а також деякі види морозива Pirkka в магазинах K, морозиво Kotimaista в мережі S та власне морозиво Lidl, повідомили журналісти фінського медіа Yle.

Компанії-власниці брендів є одними з найбільших світових харчових виробників. Це два транснаціональні гіганти – Unilever і Nestlé, а також компанія-виробник морозив Froneri.

Усі вони досі ведуть бізнес у Росії.

Pingviini, Aino, Classic та Puffet – це бренди морозива, які виробляє компанія Froneri Finland. Froneri Group є другим за величиною виробником морозива у світі, який працює в різних країнах включно з РФ.

Froneri наполовину належить швейцарському харчовому гіганту Nestlé та французькій інвестиційній компанії Pai Partners. Froneri має завод від Москвою та виробляє продукцію для російського ринку.

"Компанія говорить про російське вторгнення в досить заплутаних термінах. Вона навіть не називає війну війною", – наголосили журналісти.

У річному звіті компанії російське вторгнення назвали "геополітичною подією в Росії та Україні". Водночас у останньому щорічному огляді Froneri визнає, що її діяльність у Росії "може завдати репутаційної шкоди".

Група компаній Froneri публічно не засуджувала агресивну війну Росії. Декілька інших компаній принаймні публічно говорили про війну.

Nestlé, яка володіє Froner, зайняла позицію на підтримку України, а Unilever і Mondelez засудили війну, хоча всі вони все ще працюють у Росії.

Froneri Finland виробляє не лише власне морозиво, а й для компаній Fazer, Kesko, S Group та Lidl. Fazer не задоволений роботою Froneri в Росії і зверталося з проханням вийти з цієї країни. Fazer каже, що розглядає можливість зміни виробника, але не збирається припиняти співпрацю.

"Навряд чи є інші вітчизняні гравці, які могли б виробляти нинішній асортимент для північно-європейського ринку", – пояснили у Fazer.

Представник мережі магазинів S Group Сампо Пяяллісахо сказав, що компанія не включатиме до свого асортименту жодної продукції російського походження.

"Минулого тижня ми продовжили наші дискусії з Froneri і висловили наш критичний погляд на ведення бізнесу в Росії", – сказав Пяяллісахо.

"Lidl був єдиним, хто у своїй відповіді навіть не натякнув, що вважає зв'язок з Росією у виробників морозива проблемою. Ритейлер обмежився заявою, що не продає ніякої продукції, виробленої в Росії", – повідомили журналісти.

На думку Карі Люхто, експерта з питань торгівлі з Росією, аргументи, висунуті торговельними мережами та Fazer, не вимальовують гарної картини. Однак дослідниця брендів з Університету Гетеборга, яка стежить за дебатами щодо шведського Marabou, вважає, що тиск на виробників можуть чинити споживачі, бойкотуючи їхню продукцію.

У Швеції громадяни почали бойкоти після того, як Україна внесла виробника шоколаду Marabou до списку спонсорів війни.

НАЗК внесло до цього списку і Nestle.