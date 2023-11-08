Унаслідок війни ХАМАС і Ізраїлю загинули щонайменше 37 журналістів

З них четверо – ізраїльтяни, один ліванець і 32 палестинця.

Унаслідок війни Ізраїлю та ХАМАС загинули щонайменше 37 журналістів. Серед них – 32 палестинця, чотири ізраїльтянина та один ліванець, пише BBC.

Днями про смерть свого репортера повідомило новинне агентство The Wafa. Там сказали, що журналіст Мохаммад Абу Хасіра був убитий внаслідок ізраїльської повітряної атаки на місто Газа.

Фото: The Wafa,BBC Мохаммад Абу Хасір

Згідно з повідомленням, він загинув разом із 42 членами родини.

Комітет із захисту журналістів назвав жовтень найбільш смертельним для журналістів місяцем від початку спостережень у 1992 році.

Минулого місяця Ізраїль заявив міжнародним новинним організаціям Reuters і AFP, що не може гарантувати безпеку їхніх журналістів, які працюють у секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що націлена на ХАМАС по всій Газі, і звинуватила угруповання у проведенні військових операцій "поруч із журналістами та цивільними особами".

У суботу агентство AFP закликало Ізраїль розслідувати авіаудар, який серйозно пошкодив його офіс, розташований на верхніх поверхах 11-поверхової будівлі.

"Удар по офісу міжнародного інформаційного агентства надсилає глибоко тривожне повідомлення всім журналістам, які працюють у таких важких умовах у Газі", – сказав керівник AFP Фабріс Фріс.

Двоє ізраїльських фотографів, Роі Ідан і Янів Зохар, а також члени їхніх сімей були вбиті під час нападу ХАМАС на кібуци Кфар-Аза і Нахаль-Оз 7 жовтня.

Двоє ізраїльських репортерів, Шаї Регев і Аєлет Арнін, були вбиті під час нападу ХАМАС на музичний фестиваль Supernova в той же день, повідомляли ізраїльські ЗМІ.

Минулого тижня кореспондент палестинського телеканалу Мохаммад Абу Хатаб загинув на півдні Сектора Гази під час авіадуару разом із 11 членами родини. У Лівані 13 жовтня під час висвітлення ізраїльських ракет, випущених над ізраїльсько-ліванським кордоном, був убитий відомий журналіст Reuters Іссам Абдалла. Він був частиною групи журналістів поблизу прикордонного міста Альма-еш-Шааб на півдні Лівану, коли в нього влучила ракета. Ще шестеро інших журналістів також отримали поранення під час удару.

Контрольоване ХАМАС міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що внаслідок авіатак у секторі Гази загинули понад 10 300 людей. Ізраїль розпочав удари по Газі у відповідь на атаку ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якої терористи вбили понад 1400 людей і ще близько 230 взяли в заручники.