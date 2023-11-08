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Ізраїль ліквідував провідного розробника зброї ХАМАСу

Мохсена Абу Зіна очолював відділ озброєнь терористичного угрупування.

Ізраїль ліквідував провідного розробника зброї ХАМАСу
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Винищувач Армії оборони Ізраїлю вбив Мохсена Абу Зіну, голову відділу озброєнь та промисловості ХАМАСу. Терориста ліквідували у його департаменті.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Зіна був одним із провідних розробників зброї терористичного угрупування та експертом з розробки стратегічної зброї та ракет, які використовує ХАМАС.

Вночі війська ЦАХАЛу також виявили терористичний осередок, з якого мали обстріляти війська Ізраїлю протитанковими ракетами. Війська скерували літак, який вдарив по цілі та вбив кількох терористів.

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Крім того, Тель-Авів вдарив по осередку, відповідальному за запуск ракет у бік Ізраїлю. Ліквідували кількох бойовиків.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа. Галлант додав, що лідер ХАМАСу у Газі Ях'я Сінвар був оточений у бункері, але не сказав, де цей бункер розташований.

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