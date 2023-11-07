З Сектору Гази почали евакуацію громадян України

пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

Сьогодні, 7 листопада, почалась евакуація громадян України з Сектору Гази.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на посольство України в Єгипті.

“За словами місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей”, - повідомляє Суспільне.

Уточнюється, що на кордоні з Єгиптом українців мали зустріти представники посольства.

Раніше посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що дозвіл на евакуацію з Сектору Гази отримав 101 громадянин України.

Нагадаємо, у понеділок 6 листопада КПП "Рафах" на кордоні Єгипту і Сектора Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців.