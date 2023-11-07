101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Гази

Дозвіл на евакуацію з сектору Газа отримав 101 громадянин України. Співробітники українського посольства будуть очікувати їх на кордоні Єгипту та Гази.

Про це заявив в коментарі Укрінформу посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", – розповів він.

Корнійчук уточнив, що 101 громадян України має покинули Газу вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. Очікується, що до четверга вдасться вивезти всіх охочих.

Нагадаємо, у понеділок 6 листопада КПП "Рафах" на кордоні Єгипту і Сектора Гази знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців.