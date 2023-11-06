КПП "Рафах" знову відкрили для евакуації іноземців із Сектора Гази

Пункт пропуску відновив свою роботу після удару по машині "швидкої".

КПП "Рафах" на кордоні Єгипту і Сектора Гази в понеділок знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців. Про це пише Reuters з посиланням на прикордонну службу Гази.

Відомо, що евакуація буде дозволена лише тим іноземцям, які є в попередньо затверджених списках.

Також відомо, що єдиний в'їзд до Гази, який не контролюється Ізраїлем, був відкритий для іноземних громадян і утриманців, а також поранених жителів Гази, починаючи з середи. Однак гуманітарна діяльність припинилася в суботу після удару Ізраїлю по машині швидкої допомоги в Газі.

Наразі Єгипет вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста гарантій безпеки машин швидкої допомоги, які використовуються для евакуації, включно з супроводом.

Наадаємо, ООН заявили, що жоден іноземець, палестинець з подвійним громадянством або поранений палестинець не зміг покинути Сектор Гази на вихідних. За словами військових, ізраїльські війська оточили місто Газа і фактично відрізали північну частину палестинської території від південної.