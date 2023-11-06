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КПП "Рафах" знову відкрили для евакуації іноземців із Сектора Гази

Пункт пропуску відновив свою роботу після удару по машині "швидкої".

КПП "Рафах" знову відкрили для евакуації іноземців із Сектора Гази
Фото: EPA/UPG

КПП "Рафах" на кордоні Єгипту і Сектора Гази в понеділок знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців. Про це пише Reuters з посиланням на прикордонну службу Гази.

Відомо, що евакуація буде дозволена лише тим іноземцям, які є  в попередньо затверджених списках.

Також відомо, що єдиний в'їзд до Гази, який не контролюється Ізраїлем, був відкритий для іноземних громадян і утриманців, а також поранених жителів Гази, починаючи з середи. Однак гуманітарна діяльність припинилася в суботу після удару Ізраїлю по машині швидкої допомоги в Газі.

Наразі Єгипет вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста гарантій безпеки машин швидкої допомоги, які використовуються для евакуації, включно з супроводом.

Наадаємо, ООН заявили, що жоден іноземець, палестинець з подвійним громадянством або поранений палестинець не зміг покинути Сектор Гази на вихідних. За словами військових, ізраїльські війська оточили місто Газа і фактично відрізали північну частину палестинської території від південної.

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