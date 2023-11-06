США і ЄС не обговорюють з Україною можливі мирні переговори з РФ, - "Інтерфакс-Україна"

"Якби це була правда, я про це знав би", - сказав дипломат.

США і Європейський Союз не обговорюють з Україною можливі мирні переговори з Росією.

Про це сказав журналістам у Брюсселі високопоставлений європейський дипломат, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якби це була правда, я про це знав би", - сказав дипломат.

Він також додав, що йому не відомий зміст рекомендацій Єврокомісії щодо можливого початку переговорів про членство нашої держави. Однак, за словами дипломата, Європа не має "чекати закінчення війни для того, щоб Україна готувала себе до членства". "Це те, що Україна хоче робити, і ми її в цьому підтримаємо", - додав він.

Нагадаємо, днями американський канал NBC News з посиланням на двох високопосадовців США повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією.

Ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з Росією.

Одне з таких обговорень відбулося цьогоріч у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України.