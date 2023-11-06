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Українські військові на Таврійському напрямку знищили понад 400 окупантів

Знищено два склади боєприпасів ворога.

Українські військові на Таврійському напрямку знищили понад 400 окупантів
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оброни на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили понад 400 окупантів, 5 одиниць техніки та два склади боєприпасів ворога.

Про це йдеться у повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 42 бойових зіткнень та здійснив 826 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1160 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 435 осіб.

Також ЗСУ знищили 5 одиниць військової техніки, зокрема: 1 танк, 1 артсистему, 3 автомобіля та 2 склади боєприпасів росіян.

Нагадаємо, за минулу добу українські воїни знищили ще 880 росіян, також на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень.

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