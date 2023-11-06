Зранку окупанти обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині, загинула жінка

Сьогодні зранку росіяни обстріляли з артилерії місто Середина-Буда у Сумській області. Внаслідок атаки жінка отримала поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, 6 листопада близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині. Внаслідок атаки ворога 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато є досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом неділі 5 листопада окупанти здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади. Без жертв.