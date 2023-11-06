За добу РФ атакувала 10 областей України. У Херсонській обстріляла 35 населених пунктів, у Донецькій – 6, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни провели один обстріл (три вибухи) – у Чернігівському районі поблизу Сеньківки Городнянської громади били із мінометів.Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано п'ять кулеметних черг. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (шість вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню (дев'ять вибухів) пошкоджено один багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адміністративну будівлю та сім гаражних приміщень.

У Запорізькій рашисти минулої доби поцілили по 23 населених пунктах – зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив два РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Уночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. П'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Їх ушпиталено. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

У Луганській ударів з неба у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. Із мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 144 обстріли (567 снарядів).

У Харківській ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

У Дніпропетровській вночі з артилерії ворог вдарив по Нікопольському району. Обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Випустили більше півдесятка снарядів. Без жертв. За вчорашній день окупанти чотири рази обстріляли громади району. Випустили більше двох десятків снарядів. Били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли у Мирівській громаді поранено двох чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства. Внаслідок атаки по селах Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік. Уночі ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби були шість населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, Очеретине, Новокалинове, Семенівка. Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), трансформаторна підстанція. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

У Миколаївській вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Дмитрівці Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 132 обстріли (640 снарядів), з них по Херсону – 18 обстрілів (58 снарядів). Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; магазин у Бериславі; територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні. Вчора ворог вкрив вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарив по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Корабельний район Херсона – знову під вогнем російський окупаційних військ. Вдень росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. По Бериславу вчора вдень окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей. Ввечері російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. За добу по області вісім людей дістали поранення.

Нагадаємо, загалом ворог завдав шести ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.