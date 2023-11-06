Головне за ніч та ранок понеділка, 6 листопада: ракетна атака на Одесу, оборона Авдіївки і Мар’їнки

Уночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. Восьмеро місцевих жителів дістали поранення, їх ушпиталено. Ще трьом допомогу надали на місці.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також зазначив, що є влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ударні дрони "Shahed-131/136" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Правоохоронці наразі фіксують чергові злочини терористів.

Від вибухів постраждав Одеський художній музей. “Cьогодні музею сто двадцять чотири роки. Сьогодні музей встояв. Десять метрів від вирви. Метр від газопроводу високого тиску,”- прокоментував у ФБ зранку 6 листопада очільник науково-виставкового відділу Кирило Ліпатов.

“124 роки музею виповниться вже за декілька годин. Різні були привітання в нашому житті. На таке не розраховували, хоч і готувались,” - зазначила заступниця директора з розвитку Олександра Ковальчук.

Від вибухів постраждали 7 виставок з творами сучасних художників та приватних колекціонерів.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету «Іскандер-М», протикорабельну ракету “Онікс”, 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 305 970 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Україна разом з іноземними партнерами вже виготовляє безпілотник-камікадзе, здатний літати на 1000 кілометрів. Сили оборони України замовляють ці апарати, повідомив директор АТ "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін у інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, Україна вже має власний аналог Shahed, але є і потужніші модель, здатні літати далі, ніж "шахеди". Виробництво зосереджено на складніших та дорожчих проєктах з високими характеристиками.

Рекордом за дальністю бойового вильоту серед вироблених "Українською оборонною промисловістю" безпілотників зараз є 1000 кілометрів.

Також триває робота над виробництвом дронів First-person-view.

Докладніше – в новині.

Цієї середи Єврокомісія має опублікувати свій звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до євроблоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня відвідала країни, які прагнуть вступу до ЄС, щоб уникнути великих сюрпризів. Після відвідин Молдови й Західних Балкан, вона несподівано приїхала до Києва. Цього разу глава Єврокомісії приїхала до України з рішучими натяками на те, що Брюссель рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори.

“Я впевнена, що ви зможете досягти своєї амбітної мети: йдеться про історичне рішення про початок процесу переговорів про вступ вже цього року”, − сказала фон дер Ляєн, виступаючи у Верховній Раді.

Рішення про розширення Європейського союзу потребують підтримки всіх 27 лідерів ЄС, які збираються обговорити звіт на зустрічі в грудні.

У неділю Ізраїль повністю оточив місто Газа, атакуючи цілі над і під землею, повідомив речник армії, контрадмірал Даніель Хагарі.

“Від сьогодні існує північна та південна частини сектору Гази”, − сказав Хагарі. За його словами, гуманітарний коридор залишається відкритим для мешканців, які хочуть тікати на південь.

На фотографіях із приморської смуги, контрольованої ХАМАСОм, видно, як люди вирушають на південь, їхні речі складені у фургонах, запряжених ослами.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю сьогодні зранку повідомила про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!