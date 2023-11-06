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​СБУ затримала ворожого агента, який коригував удари по об’єктах Укрзалізниці на Вінниччині

57-річний мешканець Хмільницького району погодився допомагати ворогу за 100 тисяч рублів.

​СБУ затримала ворожого агента, який коригував удари по об’єктах Укрзалізниці на Вінниччині
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила агента ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак росіян на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманий розвідував локації вузлових залізничних станцій, які могли використовуватися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової. Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Одержані розвіддані він мав передати своєму «куратору» з фсб ФСБ через анонімну поштову скриньку. Такий "звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та текстовими роз’ясненнями.

Фото: СБУ

За його словами, росіяни планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. У разі успіху ворожої операції Росія обіцяла чоловіку грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку.

Зловмисник сподівався, що після виконаного завдання його "евакуюються" на територію РФ. Утім, співробітники СБУ затримали його на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

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Затриманим виявився 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року через соцмережу "Одноклассники".

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором. Йому повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше 15 років тюрми отримав військовий ЗСУ, який коригував вогонь росіян по Нікополю.

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