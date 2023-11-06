Колаборант Балицький заявив про початок будівництва залізниці з Ростова в Крим через окуповану територію Запорізької області​

Колишній депутат-регонал, колаборант Євген Балицький заявив про початок будівництва залізниці з російського Ростова в Крим через окуповану територію Запорізької області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це - залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід розташовано, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво", - сказав Балицький.

За його словами, це буцімто дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.

"Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", - додав зрадник.

Нагадаємо, в червні суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України і присудив йому 15 років ув'язнення. Торік у травні Балицький отримав підозру за співпрацю з росіянами. Українська розвідка повідомляла, що колаборант контролює, зокрема, вивезення зерна із Запорізької області.

Як повідомлялося, партизани пропонували за голову Балицького 10 тисяч доларів. До цього неподалік від його будинку вибухнула автівка. У ній, як писали місцеві медіа, постраждала племінниця гауляйтера.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що у Кримського мосту залишилося дуже мало часу.

За рік на Кримському мості двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху росіяни заарештували понад 20 осіб.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.

Пізніше в серпні голова СБУ Василь Малюк розповів про організацію двох атак на Кримський міст. У Службі безпеки також оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву. За словами Малюка, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Кримський міст - це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок. Він також зазначив, що Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.