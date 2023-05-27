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За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб, - Малюк

Росіяни кваліфікують вибух на Кримському мосту як теракт.

За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб, - Малюк
Фото: з відкритих джерел

Російські правоохоронні органи заарештували значну кількість своїх співгромадян за обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту.

Про це повідомив в інтерв’ю Дмитру Комарову голова СБУ Василь Малюк.

“У рашці здійснюється псевдослідство відносно ситуації, яка відбулася із Кримським мостом. Кваліфікують вони там по-своєму як теракт. Ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі”, - розповів очільник СБУ.

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Він додав, що краще спостерігати за цією ситуацією, а не обговорювати її.

“Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу”, - зазначив Василь Малюк.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що Кримський міст ще не підірвали, аби дати можливість росіянам втекти з тимчасово окупованого півострова.

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