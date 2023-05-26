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Українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян

Позицію окупаційних військ вразили із 60-мм міномету. 

Українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ССО

У Луганській області група бійців ССО України вступила у бій з переважаючими силами противника.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій України.

Під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили в районі Кремінної розташування особового складу противника.

Українські захисники вступили у бій з переважаючими силами окупантів. 

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“Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву”, - зазначили в пресслужбі. 

Після цього позицію окупаційних військ вразили із 60-мм міномету. 

У результаті противник був подавлений, наразі уточнюється кількість втрат серед росіян.

Нагадаємо, бійці підрозділу К2 зі складу 54 ОМбР на напрямку Соледар-Сіверськ у Донецькій області виявили з повітря російський танк Т-90М "Прорив" і знищили його

Таких танків було випущено до 100 штук. Вартість одного танку сягає 4,5 млн доларів.

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