Українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян

У Луганській області група бійців ССО України вступила у бій з переважаючими силами противника.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій України.

Під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили в районі Кремінної розташування особового складу противника.

Українські захисники вступили у бій з переважаючими силами окупантів.

“Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву”, - зазначили в пресслужбі.

Після цього позицію окупаційних військ вразили із 60-мм міномету.

У результаті противник був подавлений, наразі уточнюється кількість втрат серед росіян.

Нагадаємо, бійці підрозділу К2 зі складу 54 ОМбР на напрямку Соледар-Сіверськ у Донецькій області виявили з повітря російський танк Т-90М "Прорив" і знищили його.

Таких танків було випущено до 100 штук. Вартість одного танку сягає 4,5 млн доларів.