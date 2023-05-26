Росіяни планують зробити імітацію удару по об'єктах ЗАЕС, щоб звинуватити ЗСУ, - українська розвідка

Після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії та перешкодити звільненню захоплених територій.

Росіяни планують зробити імітацію удару по об'єктах Запорізької АЕС, аби звинуватити в обстрілах Україну і таким чином стримати наступ Сил оборони.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає "РБК-Україна".

За словами Юсова, загарбники готують провокацію найближчим часом вони готують провокацію з елементами витоку ядерних матеріалів. "Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження", - сказав представник ГУР.

Після здійснення цієї провокації росіяни хочуть залучити для "фіксації" ударів "експертів" Росатома і представників міжнародних структур та організацій, зокрема, МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян - це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", - пояснив Юсов.

Він додав, що росіяни можуть влаштувати такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські окупанти по всій лінії фронту на сході та півдні України.

Згодом ГУР повідомило, що йдеться про найближчі години. "Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, нині стало відомо, що в Авдіївці російські окупанти застосували хімічні гранати - їх загарбники скинули з дронів.

Тим часом загарбники використовують три блоки Запорізької АЕС (територію енергоблоків №№ 1, 2, 4) як логістичну та військову бази. І це попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів.