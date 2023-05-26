СБУ прокоментувала ситуацію з російськими паспортами родичів новопризначеного заступника глави спецслужби Наумюка

Служба безпеки України оприлюднила офіційний коментар з приводу російських паспортів новопризначеного заступника глави спецслужби Сергія Наумюка.

Як ідеться в коментарі, перед призначенням на посаду Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. Зокрема, ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.

"Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше. Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак, наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв", - зазначили в СБУ.

Спецслужба також повідомила, що нині батько та брат Наумюка "на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ" і що вони "виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні".

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка.

У конкурсі на посаду директора НАБУ Наумюк пройшов перший етап і був допущений до співбесіди. Тут він повідомив про російські паспорти своїх родичів, хоча до цього таку інформацію заперечував.