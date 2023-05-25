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Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти

Наумюк стверджує, що батько й брат були змушені взяти паспорти на окупованій території Луганської області, але потім переїхали до США і написали відмови від паспортів РФ. 

Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Сергій Наумюк
Фото: Схеми

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента. 

Наумюк претендував на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Він працював у НАБУ від початку його створення, очолював Другий і Четвертий підрозділи детективів. 

Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до підрозділу СБУ, але в лютому 2023 говорив, що потім планував повернутись на роботу в НАБУ. 

Фото: Судово-юридична газета

Фото: Судово-юридична газета

Фото: Судово-юридична газета

У конкурсі на посаду директора НАБУ Сергій Наумюк пройшов перший етап і був допущений до співбесіди. За даними Судово-юридичної газети, на співбесіді виникли запитання до російського громадянства батька і брата Наумюка. Його батьки проживали на окупованій частині Луганської області, а брат після 2015 поїхав працювати до Москви. 

Наумюк говорив, що і брат, і батьки після початку повномасштабної війни переїхали в США і подали заяву про відмову від російських паспортів. "У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовилися", – заявив тоді Наумюк. 

До цього зізнання Наумюк заперечував російську громадянство родичів у коментарі журналістам "Схем". 

Крім російських паспортів, у комісії були питання до нерухомості родичів кандидата. 

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