Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти

Наумюк стверджує, що батько й брат були змушені взяти паспорти на окупованій території Луганської області, але потім переїхали до США і написали відмови від паспортів РФ.

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби безпеки України Сергія Наумюка. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Наумюк претендував на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Він працював у НАБУ від початку його створення, очолював Другий і Четвертий підрозділи детективів.

Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований до підрозділу СБУ, але в лютому 2023 говорив, що потім планував повернутись на роботу в НАБУ.

Фото: Судово-юридична газета

Фото: Судово-юридична газета

Фото: Судово-юридична газета

У конкурсі на посаду директора НАБУ Сергій Наумюк пройшов перший етап і був допущений до співбесіди. За даними Судово-юридичної газети, на співбесіді виникли запитання до російського громадянства батька і брата Наумюка. Його батьки проживали на окупованій частині Луганської області, а брат після 2015 поїхав працювати до Москви.

Наумюк говорив, що і брат, і батьки після початку повномасштабної війни переїхали в США і подали заяву про відмову від російських паспортів. "У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовилися", – заявив тоді Наумюк.

До цього зізнання Наумюк заперечував російську громадянство родичів у коментарі журналістам "Схем".

Крім російських паспортів, у комісії були питання до нерухомості родичів кандидата.