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СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України

Зокрема, він назвав Крим “російським”, кордони України “не зареєстрованими”, казав, що “Путін не розпочинав війну” проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів “закономірна”.

СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“У квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони нашої держави “не зареєстрованими”. Крім того, він сказав журналістці, що “Путін не розпочинав війну” проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав “закономірним”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала священника Ізюмської єпархії за підозрою у колабораціонізмі. Під час окупації він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Священник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

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