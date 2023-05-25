В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", - сказав він.
Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради.
"Я думаю, це буде закон", - повідомив Клименко.
За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.
"Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - додав міністр.
Зазначимо, 2 травня ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.
Нагадаємо, Міноборони пропонує зменшити граничний вік перебування призовників на військовому обліку - з 27 до 25 років. Під час воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років, пояснили в Міністерстві.