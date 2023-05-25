Єрмак заявив, що тренування українських пілотів на F-16 почнеться у найближчі дні, максимум тижні

Літаки нададуть країни-партнери, які до цього вже заявили про готовність постачання цих літаків.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнуться дуже скоро. Йдеться про дні, максимум тижні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Що стосується отримання Україною літаків. По-перше, йдеться про початок тренування. І ці тренування почнуться вже дуже-дуже скоро. Мова йде про дні, максимум тижні. Що стосується надання літаків. По-перше, літаки будуть нам надаватися країнами-партнерами, які до цього вже заявили про готовність постачання цих літаків. Потім до цього приєднаються США”, - сказав Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

Він додав, що президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за сприяння в отриманні Україною F-16.

“Те, про що говорили наші президенти під час візиту Байдена до Києва, коли він сказав, що зробить все, щоб Україна отримала літаки, він дійсно зробив. І тому дійсно велика подяка і президенту, і конгресу США, і обом палатам, і Білому Дому, і всім американцям, тому що ми маємо велику підтримку американського народу”, - сказав Єрмак.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що питання контрнаступу залишається у сфері ставки Верховного Головнокомандувача, військових.

“По-перше, по строках, залишимо питання контрнаступу нашим воїнам, ставці Верховного Головнокомандувача. Ми всі чекаємо контрнаступу, ми всі робимо все, щоб він був успішний, але всі інші деталі буду офіційно повідомляти, коли на це буде час”, - сказав Єрмак.

Нагадаємо, Норвегія підтримає різні способи навчання українців на винищувачах F-16. Країна зараз оцінює, який саме внесок може зробити у цій сфері.

Зі свого боку, Нідерланди хочуть якнайшвидше провести навчання українських пілотів на F-16. Навчання координуватимуть із Бельгією, Данією та Великобританією.

Раніше в.о. міністра оборони Данії Троельс Поульсен заявив, що тренування українських пілотів на F-16 може початися в липні. Навчання займе близько шести місяців.

Тим часом Пентагон заявив, що F-16 – це довготривале зобовʼязання, для контрнаступу вони "не релевантні". Американське Міноборони також повідомило, що тренування пілотів проходитиме за межами України.