Головне за ніч та ранок. Четвер, 25 травня

Дванадцята за травень атака на Київ, 36 збитих ворожих дронів, 28 бойових зіткнень на сході, втрати окупантів, “Рамштайн”-12, завершення "операції" в Бєлгородській області.

Цієї ночі наші захисники збили всі запущені росіянами ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Ворог випустив 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.

Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави, повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.

Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській.

У ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed.

"Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні! Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці! Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси «Shahed»", – зазначив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник й далі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу там сталося 28 бойових зіткнень.

Противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Минулої доби українські воїни також знищили три ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та розвідувальний дрон типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 24 травня, Збройні сили ліквідували близько 500 російських окупантів, три танки і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабної війни армія ворога втратила близько 205 260 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні, 25 травня, відбудеться 12 засідання контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, на якому учасники обговорять питання зміцнення української ППО та передачі Україні винищувачів F-16.

"Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні віртуального засідання Української оборонної контактної групи (UDCG) 25 травня", – поінформував прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. За його словами, голова Пентагону надав оновлені дані про нещодавні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки. Остін і Резніков пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус повернулися після "операції" на російській території. Учора ввечері вони дали пресконференцію в прикордонному районі України.

Один із командирів добровольців, "Цезар", заявив про успішне виконання операції в Грайворонському районі (Бєлгородська область) та досягнення її цілей. За його словами, супротивник частково був розгромлений, частково ганебно втік. Добровольцям вдалось "затрофеїти" техніку та взяти полонених.

"Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов, Москва – чекайте нас", – сказав він.

"Цезар" наголосив, що поки добровольці рухались російськими населеними пунктами, не чіпаючи цивільних, російська армія обстрілювала своє ж населення з артилерії та авіації.

"Разом з РДК на території Росії ми використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно "перетрофеїли" та повернули назад", – сказав "Цезар".

За його словами, за час операції втрати склали дві особи загиблими і 10 пораненими.

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