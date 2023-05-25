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Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів Харківщини

Пошкоджені будинки, дитячий садок, школа та сільгосппідприємство.

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів Харківщини
Ілюстративне фото

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільна інфраструктура”, – поінформував Синєгубов.

Внаслідок ударів БПЛА в селі Плоске Куп’янського району пошкоджений приватний будинок, знищені 2 господарчі споруди та сільгосптехніка сільгосппідприємства, пошкоджена будівля школи.

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У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех. В селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки. В області залишається високою мінна небезпека. В с. Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням.

Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня росіяни після чотириденної перерви знову атакували Київ. Вони вчинили масовану атаку баражуючими боєприпасами Shahed.

Також чотири безпілотники ворога були збиті вночі над південними областями. Над Одеської збили один "шахед", над Миколаївської – три.

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