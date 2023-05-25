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У Криму заявили про атаку безпілотників

Окупаційні представники кажуть, що влучань не було. 

У Криму заявили про атаку безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Окупаційна "влада" заявила про атаку безпілотниками на Севастополь. Росіяни стверджують, що влучань немає.

Згідно з їхніми повідомленнями, два БпЛА збили зі стрічкового озброєння, ще декілька "були заглушені та посаджені засобами РЕБ". Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на так званого губернатора міста Развожаєва. 

Цієї ночі росіяни самі вчинили масовану повітряну атаку із застосуванням ударних БпЛА. Однією з цілей знову був Київ, що стало вже дванадцятою за травень атакою на нього. Всі цілі були збиті. 

Крім того, три "шахеди" приземлилися в Миколаївській області, ще один – у Одеській. 

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