Окупанти вивезли шифрувальне обладнання з Криму, - ЦНС

Раніше повідомлялось, що військові РФ вже шукають способи тікати з півострова.

Російські загарбники вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з тимчасово окупованого Криму.

Про це 24 травня повідомив Центр національного спротиву.

"Росіяни евакуюють секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що начальниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що в окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.

Як розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації.