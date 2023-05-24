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Окупанти вивезли шифрувальне обладнання з Криму, - ЦНС

Раніше повідомлялось, що військові РФ вже шукають способи тікати з півострова.

Російські загарбники вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з тимчасово окупованого Криму.

Про це 24 травня повідомив Центр національного спротиву.

"Росіяни евакуюють секретну документацію з півострова. На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію РФ. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління збройних сил", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що начальниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що в окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.

Як розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційні адміністрації. 

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