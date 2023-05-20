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Росіяни думають над варіантами втечі з Криму, - Гуменюк

Основний шлях виїзду – це незаконно збудований міст через Керченську протоку.

Росіяни думають над варіантами втечі з Криму, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

В окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Вони продовжують пакувати речі, усвідомлювати тривожність своєї ситуації та вивчають карту руху, карту доріг, можливі варіанти виходу, пересування за «поребрик». Оскільки із Криму теж потрібно зуміти вибратися», – заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що основний шлях виїзду з окупованого півострова – це незаконно збудований міст через Керченську протоку.

«Крім того, вони використовують поромну переправу і поки що сподіваються, що частково зможуть проїхати тимчасово окупованою материковою частиною України. Але щоразу їм все тривожніше, як вони люблять говорити, і намагаються шукати альтернативні способи. Їх не так багато, бо ті окопи, які вони накопали вздовж узбережжя, «зуби дракона», таке враження, що націлені, щоб утримати їх на півострові, щоб не так швидко одразу тікали», – додала Гуменюк.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, аварія на залізниці під Сімферополем може перешкодити постачанню “Калібрів” до Чорноморського флоту (ЧФ). 

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