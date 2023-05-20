У Донецькій області війська Російської Федерації за минулу добу вбили двох мирних жителів, ще двом цивільним завдали поранень.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Телеграмі.

"За 19 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у місті Часів Яр. Ще 2 людини в області дістали поранення", — зазначив він.

Внаслідок обстрілів російської армії пошкоджень зазнали будинки, господарське приміщення та інфраструктурний об’єкт.

«Вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов'янську — 1 будинок зруйновано, ще 9 пошкоджено. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено 2 будинки. Пречистівка 4 рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка — двічі», - написав Кириленко.

У Торецьку пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків. Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади, де пошкоджено господарче приміщення.

Окрім того, на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і два будинки у Торському і Зарічному Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 18 травня, російські окупанти здійснили обстріли 17 населених пунктів Донецької області. Є вбиті і поранені мирні жителі.